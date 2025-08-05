Япония и США в сентябре проведут масштабные военные учения от Хоккайдо до Окинавы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Японии совместно с морской пехотой США проведут в сентябре масштабные военные учения под названием Resolute Dragon, которые охватят острова южной префектуры Окинава, юго-западный остров Кюсю и самый северный японский остров Хоккайдо, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командования японской армии.
В маневрах, запланированных с 11 по 25 сентября, будут задействованы новейшие реактивные системы.
Ожидается, что в учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих сухопутных сил Японии, а также порядка 1,9 тыс. американских морских пехотинцев и других специалистов. Как передает телеканал NHK, в ходе маневров проведут боевые стрельбы с использованием реактивных систем.
Предполагается, что в маневрах на полигоне на острове Исигаки будет использованы новейшие американские мобильные береговые ракетные комплексы NMESIS, которые считаются ключевой частью новейших вооружений морской пехоты США. -0-