Япония и США в сентябре проведут масштабные военные учения от Хоккайдо до Окинавы

Ожидается, что в учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих сухопутных сил Японии, а также порядка 1,9 тыс. американских морских пехотинцев и других специалистов. Как передает телеканал NHK, в ходе маневров проведут боевые стрельбы с использованием реактивных систем.