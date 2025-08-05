Трамп поискал на крыше Белого дома место для ядерных ракет

Хозяин Белого дома в сопровождении телохранителей провел на крыше зала для брифингов около 20 минут, где осматривал строительство будущего банкетного зала, уточняет корреспондент агентства.
Ранее Трамп похвастался, что лидеры стран-союзниц по НАТО во всем его слушаются и «делают все» по его желанию.
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