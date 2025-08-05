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Трамп поискал на крыше Белого дома место для ядерных ракет

Президент США Дональд Трамп забрался на крышу Белого дома и в шутку заявил, что ищет там место для размещения ядерных ракет. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2024

Хозяин Белого дома в сопровождении телохранителей провел на крыше зала для брифингов около 20 минут, где осматривал строительство будущего банкетного зала, уточняет корреспондент агентства.

Ранее Трамп похвастался, что лидеры стран-союзниц по НАТО во всем его слушаются и «делают все» по его желанию.

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