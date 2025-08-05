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Сеансы домашнего иглоукалывания жительницы Мозыря едва не привели к трагедии. Подробности истории

Сообщается, что женщина практиковала в домашних условиях иглоукалывание, однако в качестве инструмента использовала иглы от шприца. В один из сеансов жительница Мозыря решила ввести иглы в ткани задней поверхности грудной клетки.

Жительница Мозыря проводила дома сеансы иглоукалывания, однако в результате ей понадобилась помощь врачей, сообщили в телеграм-канале Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Сообщается, что женщина практиковала в домашних условиях иглоукалывание, однако в качестве инструмента использовала иглы от шприца. В один из сеансов жительница Мозыря решила ввести иглы в ткани задней поверхности грудной клетки.

Вскоре женщина, почувствовав себя плохо, вызвала скорую помощь. Ее с двухсторонним пневмотораксом оперативно доставили в больницу.

Сотрудники ГКСЭ обнаружили у женщины множество колотых ран задней поверхности туловища вдоль позвоночника, проникающие в грудные полости, с ранением обоих легких. Они появились от по меньшей мере 50 травмирующих воздействий колющего предмета, уточнили в ГКСЭ.

Отмечается, что полученные травмы относятся к тяжким телесным повреждениям. К настоящему моменту жизни женщины ничего не угрожает. -0-