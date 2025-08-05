Кремль рассматривает предложение Трампа о воздушном перемирии

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Кремль якобы взвешивает варианты уступок президенту США Дональду Трампу накануне визита его посланника Стивена Уиткоффа и рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной при продолжении СВО.
В публикации говорится, чтобы избежать угрозы вторичных санкций может быть осуществлена договоренность о временном «воздушном перемирии» с Украиной, но не о полном прекращении огня.
При этом подчеркивается, что ожидания от встречи со Стивом Уиткоффом невысоки. Одним из предложений может стать пауза в нанесении ударов с использованием беспилотников и ракет при условии, что Украина также присоединится к такой инициативе.
Однако на полное прекращение огня Москва не пойдет, поскольку цели специальной военной операции остаются неизменными.
Агентство отмечает, что идею «воздушного перемирия» публично озвучивал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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