Bloomberg: Путин превращается во все более серьезную проблему для Трампа

Ранее Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум по ситуации на Украине, пригрозив введением вторичных санкций, однако российское руководство, по оценкам западных СМИ, не проявило обеспокоенности этими угрозами. Такой подход, как отмечает The Guardian, позволил Москве использовать предоставленное время для укрепления своих позиций и выработки альтернативных стратегий на фоне разногласий между Вашингтоном и Москвой.