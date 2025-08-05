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Bloomberg: Путин превращается во все более серьезную проблему для Трампа

Президент РФ Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для президента США Дональда Трампа. Причиной стало выполнение президентом Штатов ультиматума, который был поставлен России до 8 августа. Об этом пишут американские СМИ.

Если США не выполнит ультиматум после 8 августа, то это подорвет позиции Вашингтона, заявили Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для президента США Дональда Трампа. Причиной стало выполнение президентом Штатов ультиматума, который был поставлен России до 8 августа. Об этом пишут американские СМИ.

«Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента, который позиционирует себя как миротворец», — указано в материале Bloomberg. В случае, если Трамп не выполнит ультиматум после 8 августа, то это может подорвать авторитет США, пишет издание.

Ранее Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум по ситуации на Украине, пригрозив введением вторичных санкций, однако российское руководство, по оценкам западных СМИ, не проявило обеспокоенности этими угрозами. Такой подход, как отмечает The Guardian, позволил Москве использовать предоставленное время для укрепления своих позиций и выработки альтернативных стратегий на фоне разногласий между Вашингтоном и Москвой.

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