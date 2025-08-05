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Украинский сайт «Миротворец» удалил из базы четырехлетнего малыша- «нарушителя»

Украинский сайт «Миротворец» убрал из своей базы данных информацию о четырёхлетнем россиянине, которого ранее обвинили в «сознательном нарушении границы».

Украинский сайт «Миротворец» убрал из своей базы данных информацию о четырёхлетнем россиянине, которого ранее обвинили в «сознательном нарушении границы». Как сообщает РИА Новости, удалены также данные ещё 13 несовершеннолетних.

Накануне стало известно о внесении в базу «Миротворца» ребёнка 2020 года рождения за пересечение границы из Ростовской области в ЛНР через пункт пропуска Новошахтинск.

По данным на 5 августа, в открытом доступе на сайте находились персональные данные 14 российских детей в возрасте от 4 до 15 лет. Все они были обвинены в посягательстве на суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что в в базу «Миротворца» внесли двух российских подростков.