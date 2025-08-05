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МИД: Россия намерена предотвратить рост напряженности в Боснии и Герцеговине

Россия использует политические средства для предотвращения роста напряженности в Боснии и Герцеговине, провоцируемой Западом.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена использовать политические средства, чтобы предотвратить рост напряженности в Боснии и Герцеговине, провоцируемый странами Запада. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Российская сторона также выразила глубокое разочарование в связи с решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской Милорада Додика, назвав его антидемократическим.

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