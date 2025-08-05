МИД: Россия намерена предотвратить рост напряженности в Боснии и Герцеговине

Россия намерена использовать политические средства, чтобы предотвратить рост напряженности в Боснии и Герцеговине, провоцируемый странами Запада. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
«Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.
Российская сторона также выразила глубокое разочарование в связи с решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской Милорада Додика, назвав его антидемократическим.