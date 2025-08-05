Замглавы МО РФ Фомин и посол Индии Кумар обсудили сотрудничество стран в обороне

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с индийским послом в Москве Винаем Кумаром, в ходе которой они обговорили вопросы сотрудничества государств в оборонной области. Об этом рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.
«В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере,», — указывается в заявлении министерства.
Также сообщается, что обе стороны выразили стремление и далее развивать специализированное взаимодействие в рамках особо привилегированного стратегического партнерства.
Ранее KP.RU писал, что на прошлой неделе в Москве прошли переговоры между главой Минобороны России Андреем Белоусовым и министром переходной власти Сирии генералом Мархафом Абу Касром. Военные обсудили двустороннее взаимодействие в обороне и обстановку на Ближнем Востоке.