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Замглавы МО РФ Фомин и посол Индии Кумар обсудили сотрудничество стран в обороне

Фомин и Кумар договорились укрепить взаимодействие стран в оборонной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с индийским послом в Москве Винаем Кумаром, в ходе которой они обговорили вопросы сотрудничества государств в оборонной области. Об этом рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

«В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере,», — указывается в заявлении министерства.

Также сообщается, что обе стороны выразили стремление и далее развивать специализированное взаимодействие в рамках особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее KP.RU писал, что на прошлой неделе в Москве прошли переговоры между главой Минобороны России Андреем Белоусовым и министром переходной власти Сирии генералом Мархафом Абу Касром. Военные обсудили двустороннее взаимодействие в обороне и обстановку на Ближнем Востоке.