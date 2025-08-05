В Польше лишили депутатского иммунитета экс-главу смоленской комиссии

«Эти преступления включали несанкционированное разглашение секретной и иной защищаемой информации, неправомерную обработку, создание и хранение документов, содержащих гостайну, превышение полномочий и уклонение от исполнения обязанностей должностными лицами, в том числе министром национальной обороны и председателем комиссии, подделку документов, воспрепятствование уголовному расследованию, невыполнение обязанностей по предотвращению уничтожения самолёта Ту-154М № 102, а также содействие его уничтожению со стороны членов комиссии», — сказано в сообщении.