В Польше лишили депутатского иммунитета экс-главу смоленской комиссии

Парламент Польши лишил бывшего главы комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антония Мачеревича депутатской неприкосновенности. Это даёт возможность для привлечения его к уголовной ответственности.
За снятие иммунитета проголосовали 240 депутатов, против — 190. 9 человек воздержались. Голосование транслировалось из зала заседаний Сейма.
Ранее Национальная прокуратура Польши сообщила, что основанием для ходатайства о лишении Мачеревича иммунитета стали выводы, сделанные в ходе расследования, проведённого на основе отчёта о работе группы, проверявшей деятельность «смоленской комиссии», а также 41 уведомление о возможных преступлениях, поступившее после публикации итогового доклада.
По данным прокуратуры, анализ материалов позволил возбудить 5 уголовных дел.
«Эти преступления включали несанкционированное разглашение секретной и иной защищаемой информации, неправомерную обработку, создание и хранение документов, содержащих гостайну, превышение полномочий и уклонение от исполнения обязанностей должностными лицами, в том числе министром национальной обороны и председателем комиссии, подделку документов, воспрепятствование уголовному расследованию, невыполнение обязанностей по предотвращению уничтожения самолёта Ту-154М № 102, а также содействие его уничтожению со стороны членов комиссии», — сказано в сообщении.
Ранее в Варшаве пообещали лишить Мачеревича Ордена белого орла.