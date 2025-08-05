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В Польше лишили депутатского иммунитета экс-главу смоленской комиссии

Это даёт прокуратуре возможность привлечь Антония Мачеревича к уголовной ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Польши лишил бывшего главы комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антония Мачеревича депутатской неприкосновенности. Это даёт возможность для привлечения его к уголовной ответственности.

За снятие иммунитета проголосовали 240 депутатов, против — 190. 9 человек воздержались. Голосование транслировалось из зала заседаний Сейма.

Ранее Национальная прокуратура Польши сообщила, что основанием для ходатайства о лишении Мачеревича иммунитета стали выводы, сделанные в ходе расследования, проведённого на основе отчёта о работе группы, проверявшей деятельность «смоленской комиссии», а также 41 уведомление о возможных преступлениях, поступившее после публикации итогового доклада.

По данным прокуратуры, анализ материалов позволил возбудить 5 уголовных дел.

«Эти преступления включали несанкционированное разглашение секретной и иной защищаемой информации, неправомерную обработку, создание и хранение документов, содержащих гостайну, превышение полномочий и уклонение от исполнения обязанностей должностными лицами, в том числе министром национальной обороны и председателем комиссии, подделку документов, воспрепятствование уголовному расследованию, невыполнение обязанностей по предотвращению уничтожения самолёта Ту-154М № 102, а также содействие его уничтожению со стороны членов комиссии», — сказано в сообщении.

Ранее в Варшаве пообещали лишить Мачеревича Ордена белого орла.