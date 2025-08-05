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В Дрездене объявили масштабную эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны

Британскую 250-килограммовую бомбу нашли сегодня во время строительных работ у обрушившегося моста Каролабрюке. Специалисты намерены ее обезвредить 6 августа.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 17 тыс. человек в Дрездене будут эвакуированы из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sächsische Zeitung.

Как отмечает издание, такой масштабной эвакуации из-за бомбы времен войны в городе еще не проводилось.

Британскую 250-килограммовую бомбу нашли сегодня во время строительных работ у обрушившегося моста Каролабрюке. Специалисты намерены ее обезвредить 6 августа.

В зоне эвакуации находятся различные учреждения, такие как местная администрация, полицейское управление, несколько музеев, детские сады и дома престарелых. -0-