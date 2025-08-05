Дмитрук: рост сопротивления ТЦК предвещает скорое падение режима в Киеве

Растущее сопротивление принудительной мобилизации на Украине может предвещать скорое падение киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Люди вырывают мужчин из рук ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам», — рассказал он в своем Telegram-канале.
Дмитрук отметил, что на Майдане пока не собираются сотни тысяч человек, однако по всей стране происходят десятки актов сопротивления, что гораздо жестче, чем митинги с плакатами на площади.
По словам парламентария, происходящее в стране является настоящим гражданским неповиновением, и именно с этого начинается конец каждого режима.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на видеозаписи в социальных сетях заявила, что военное руководство Украины подвергается усиливающейся критике за применение насильственных методов при проведении мобилизации.