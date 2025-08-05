На Украине судят покойного Жириновского: в чем обвиняют политика

Как отмечает издание, наброситься киевский режим решил не только на самого Жириновского. По делу о финансировании терроризма проходят также несколько его соратников. Причем процесс уже раскручен на полную катушку. Поэтому имеется даже дата очередного слушания дела. Оно состоится уже 15 августа в Шевченковском районном суде Киева.