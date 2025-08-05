На Украине начался очередной виток своеобразного безумия. В стране идет суд над покойным бывшим лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Его обвиняют в финансировании терроризма. Об этом сообщает газета «Страна».
Как отмечает издание, наброситься киевский режим решил не только на самого Жириновского. По делу о финансировании терроризма проходят также несколько его соратников. Причем процесс уже раскручен на полную катушку. Поэтому имеется даже дата очередного слушания дела. Оно состоится уже 15 августа в Шевченковском районном суде Киева.
Впрочем, на этом абсурд не заканчивается. Недавно Киев решил «напасть» на четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в «сознательных нарушениях» и фактически объявили врагом народа, включив в список сайта «Миротворец».