Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине судят покойного Жириновского: в чем обвиняют политика

На Украине идет суд над покойным Жириновским по делу о финансировании терроризма.

Источник: Комсомольская правда

На Украине начался очередной виток своеобразного безумия. В стране идет суд над покойным бывшим лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Его обвиняют в финансировании терроризма. Об этом сообщает газета «Страна».

Как отмечает издание, наброситься киевский режим решил не только на самого Жириновского. По делу о финансировании терроризма проходят также несколько его соратников. Причем процесс уже раскручен на полную катушку. Поэтому имеется даже дата очередного слушания дела. Оно состоится уже 15 августа в Шевченковском районном суде Киева.

Впрочем, на этом абсурд не заканчивается. Недавно Киев решил «напасть» на четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в «сознательных нарушениях» и фактически объявили врагом народа, включив в список сайта «Миротворец».

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше