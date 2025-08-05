«Миллиард на оружие»: Зеленский похвалился разговором с генсеком НАТО

Европейские страны-члены НАТО за два дня выделили более миллиарда долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
В своем Telegram-канале Зеленский назвал это свидетельством того, что новая инициатива Альянса по поддержке Украины NSATU (NATO Support and Assistance to Ukraine) работает, а решения Гаагского саммита НАТО успешно реализуются.
«Поблагодарил Марка за это. Марк также рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе», — отметил Зеленский.
Кроме этого Зеленский проинформировал Рютте о тяжелой ситуации в Харькове и других городах, а также о положении дел на фронте и насущных потребностях украинских военных.
Также стороны обсудили дипломатическую работу с партнерами для увеличения поддержки Украины. «Есть хорошие предложения. Будем реализовывать», — заключил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ситуация с обеспечением украинской армии, хотя и динамичная, но противоречивая. «Поэтому Киеву приходится все время клянчить вооружение, как можно больше», — подчеркнул он.
В Кремле также неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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