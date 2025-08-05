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США могут утратить авторитет: Путин стал серьезной проблемой для Трампа, выигрывая борьбу за влияние в мире

Bloomberg: Путин стал более серьезной проблемой для Трампа в борьбе за влияние.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин превратился в более серьезную угрозу для американского лидера Дональда Трампа в борьбе за влияние на глобальной арене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для президента США. В глобальной борьбе за влияние Путин, пожалуй, лучше играет в долгую», — говорится в материале статьи.

Согласно источнику, Путин подорвал влияние президента США. А если Вашингтон откажется от выполнения ультиматума по урегулированию на Украине в отношении РФ, по международному авторитету Соединенных Штатов будет нанесен еще один удар.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Bloomberg, что Владимир Путин может использовать нетерпение Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта в интересах России.

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