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МИД РФ: Приговор Додику в БиГ — неправосудное решение по сфабрикованному делу

МИД России опубликовал комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой в связи с решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, в соответствии с которым обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику был оставлен в силе.

МИД России опубликовал комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой в связи с решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, в соответствии с которым обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику был оставлен в силе.

Российское министерство охарактеризовала судебное решение как «абсурдный приговор по сфабрикованному делу».

Додик, по оценке МИД РФ, обвиняется, «по сути, в добросовестном исполнении своих обязанностей в соответствии с конституцией Республики Сербской».

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