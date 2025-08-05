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Малинен заявил, что Зеленский — безжалостный диктатор

По словам профессора Хельсинкского университета, к концу 2025 года Украины не станет.

Источник: Аргументы и факты

Украинский политик Владимир Зеленский — безжалостный диктатор, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я могу вам сказать, что Зеленский, скорее всего, безжалостный диктатор», — написал он в социальной сети X*.

Пользователи поддержали его.

«Вероятно? Они похищают стариков и детей прямо на улице, чтобы отправить их на верную смерть на фронт. Потому что он не может признать, что облажался», — написал Джеймс Уайт.

Кроме того, комментаторы выразили мнение, что даже Запад больше «не любит Зеленского» и скоро от него избавится.

«Конечно. Карлик, который хочет стать президентом нацистской страны НАТО, но вскоре будет убит своими собственными хозяевами», — заявила девушка под ником Puhpowee.

Ранее Малинен заявил, что Дональд Трамп, скорее всего, не заинтересован в мире на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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