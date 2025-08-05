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Жест доброй воли: На Западе заявили, что РФ рассматривает возможность перемирия в воздухе с Украиной

Россия рассматривает возможность временного прекращения авиаударов по Украине в качестве жеста доброй воли в сторону Дональда Трампа. Источники в Москве сообщают, что Кремль изучает варианты уступок американскому президенту, чтобы снизить риски новых санкций. При этом военные действия на земле продолжатся. Об этом Bloomberg.

Источник: Life.ru

Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров, хотя шансы на успех остаются невысокими, говорится в статье. Анонимные собеседники агентства отметили, что одним из обсуждаемых предложений может стать приостановка атак с использованием дронов и ракет. Однако это потребует согласия Украины.

Президент РФ Владимир Путин, как утверждают источники, не намерен соглашаться на полное прекращение огня. Российские войска продолжают наступление, а стратегические цели Москвы в конфликте остаются без изменений.

Напомним, президент США объявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф посетит Россию 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения дедлайна Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин встретится с эмиссаром главы США на этой неделе.

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