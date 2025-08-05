Жест доброй воли: На Западе заявили, что РФ рассматривает возможность перемирия в воздухе с Украиной

Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров, хотя шансы на успех остаются невысокими, говорится в статье. Анонимные собеседники агентства отметили, что одним из обсуждаемых предложений может стать приостановка атак с использованием дронов и ракет. Однако это потребует согласия Украины.