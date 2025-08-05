Жест доброй воли: На Западе заявили, что РФ рассматривает возможность перемирия в воздухе с Украиной

Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров, хотя шансы на успех остаются невысокими, говорится в статье. Анонимные собеседники агентства отметили, что одним из обсуждаемых предложений может стать приостановка атак с использованием дронов и ракет. Однако это потребует согласия Украины.
Президент РФ Владимир Путин, как утверждают источники, не намерен соглашаться на полное прекращение огня. Российские войска продолжают наступление, а стратегические цели Москвы в конфликте остаются без изменений.
Напомним, президент США объявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф посетит Россию 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения дедлайна Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин встретится с эмиссаром главы США на этой неделе.