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Песков: Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа в Москву

Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает очень важным визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Кремль не будет заранее комментировать визит в Москву спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем такие встречи очень важными, но мы не комментируем их заранее», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы о возможном визите американского спецпосланника в Россию.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Стив Уиткофф должен прибыть в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа.

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