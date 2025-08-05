Песков: Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа в Москву

Кремль не будет заранее комментировать визит в Москву спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы считаем такие встречи очень важными, но мы не комментируем их заранее», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы о возможном визите американского спецпосланника в Россию.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Стив Уиткофф должен прибыть в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа.