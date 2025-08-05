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Женщина из Витебска оказалась должна банку более Br11 тыс., хотя кредитов не брала. Рассказываем подробности

Сообщается, что в прокуратуру обратилась жительница Витебска, которая рассказала, что некто оформил на ее имя кредиты. В ходе проверки удалось выяснить, что неустановленное лицо завладело персональными данными пенсионерки с помощью мессенджера.

Пенсионерка из Витебска узнала, что должна банку более Br11 тыс., хотя кредитов не брала. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Сообщается, что в прокуратуру обратилась жительница Витебска, которая рассказала, что некто оформил на ее имя кредиты. В ходе проверки удалось выяснить, что неустановленное лицо завладело персональными данными пенсионерки с помощью мессенджера. Затем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания неизвестный оформил онлайн-кредиты на общую сумму более Br9,5 тыс. Сначала деньги поступили на открытые на имя заявительницы счета, а после были переведены на другие счета.

В результате по исполнительным надписям с женщины была взыскана задолженность по кредитным договорам в размере свыше Br11 тыс.

О наличии обязательств перед финансовым учреждением женщина узнала после поступления претензий о том, что ей необходимо погасить задолженности.

Проверка показала, что женщина не участвовала в заключении кредитных договоров. Полученные данные свидетельствовали о том, что вход в систему дистанционного банковского обслуживания от имени жительницы Витебска был осуществлен из-за пределов Беларуси посторонним лицом.

С банка в пользу женщины были взысканы удержанные по исполнительным надписям денежные средства на сумму более Br3,3 тыс. -0-