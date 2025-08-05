Женщина из Витебска оказалась должна банку более Br11 тыс., хотя кредитов не брала. Рассказываем подробности

Сообщается, что в прокуратуру обратилась жительница Витебска, которая рассказала, что некто оформил на ее имя кредиты. В ходе проверки удалось выяснить, что неустановленное лицо завладело персональными данными пенсионерки с помощью мессенджера. Затем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания неизвестный оформил онлайн-кредиты на общую сумму более Br9,5 тыс. Сначала деньги поступили на открытые на имя заявительницы счета, а после были переведены на другие счета.