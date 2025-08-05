Женщина из Витебска оказалась должна банку более Br11 тыс., хотя кредитов не брала. Рассказываем подробности

Пенсионерка из Витебска узнала, что должна банку более Br11 тыс., хотя кредитов не брала. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.
Сообщается, что в прокуратуру обратилась жительница Витебска, которая рассказала, что некто оформил на ее имя кредиты. В ходе проверки удалось выяснить, что неустановленное лицо завладело персональными данными пенсионерки с помощью мессенджера. Затем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания неизвестный оформил онлайн-кредиты на общую сумму более Br9,5 тыс. Сначала деньги поступили на открытые на имя заявительницы счета, а после были переведены на другие счета.
В результате по исполнительным надписям с женщины была взыскана задолженность по кредитным договорам в размере свыше Br11 тыс.
О наличии обязательств перед финансовым учреждением женщина узнала после поступления претензий о том, что ей необходимо погасить задолженности.
Проверка показала, что женщина не участвовала в заключении кредитных договоров. Полученные данные свидетельствовали о том, что вход в систему дистанционного банковского обслуживания от имени жительницы Витебска был осуществлен из-за пределов Беларуси посторонним лицом.
С банка в пользу женщины были взысканы удержанные по исполнительным надписям денежные средства на сумму более Br3,3 тыс. -0-