«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами», — отметила дипломат, комментируя соответствующие публикации.
МИД отреагировал на данные о размещении оружия России на Кубе
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляют собой частное мнение отдельных экспертов, вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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