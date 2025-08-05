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МИД отреагировал на данные о размещении оружия России на Кубе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляют собой частное мнение отдельных экспертов, вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами», — отметила дипломат, комментируя соответствующие публикации.

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