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Bloomberg: Москва рассматривает вопрос воздушного перемирия с Киевом

Агентство сообщает, что Россия якобы обсуждает с Украиной взаимное прекращение авиаударов.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона якобы изучает вариант заключения соглашения о взаимном прекращении воздушных атак между Москвой и Киевом. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Источник агентства указал, что визит специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе может поспособствовать принятию такого решения. Другой собеседник отметил, что Москва рассмотрит возможность согласиться на перемирие лишь в том случае, если аналогичные обязательства возьмёт на себя и Киев.

«Приостановка авиаударов с использованием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации может стать одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также подпишет соглашение», — указывается в материале агентства.

Отметим, что пока неизвестно, на какой стадии находятся данные переговоры и какова официальная позиция РФ и Украины. В Кремле эти данные пока никак не комментировали.

Ранее в Кремле прокомментировали предстоящий визит Стива Уиткоффа в Россию. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прибытие американского политика очень важно для страны, но заранее раскрывать детали события никто не будет.

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