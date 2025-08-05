Bloomberg: Москва рассматривает вопрос воздушного перемирия с Киевом

Российская сторона якобы изучает вариант заключения соглашения о взаимном прекращении воздушных атак между Москвой и Киевом. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Источник агентства указал, что визит специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе может поспособствовать принятию такого решения. Другой собеседник отметил, что Москва рассмотрит возможность согласиться на перемирие лишь в том случае, если аналогичные обязательства возьмёт на себя и Киев.
«Приостановка авиаударов с использованием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации может стать одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также подпишет соглашение», — указывается в материале агентства.
Отметим, что пока неизвестно, на какой стадии находятся данные переговоры и какова официальная позиция РФ и Украины. В Кремле эти данные пока никак не комментировали.
Ранее в Кремле прокомментировали предстоящий визит Стива Уиткоффа в Россию. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прибытие американского политика очень важно для страны, но заранее раскрывать детали события никто не будет.