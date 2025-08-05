Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Довал прибыл в Москву

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву. Об этом сообщило издание Times of India.
— Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности, — говорится в материале.
По словам индийских чиновников, заявления американского лидера Дональда Трампа не повлияют на взаимоотношения между Москвой и Дели.
Также известно, что у Довала запланирована значимая встреча, целью которой станет обсуждение развития сотрудничества между двумя странами. Times of India отмечает, что эта встреча уже была подготовлена заранее, однако недавние обращения Вашингтона к Индии привлекло к ней особый интерес.
Трамп ранее сообщил, что намерен в очередной раз повысить размер тарифов для Индии. Соответствующее заявление он сделал 4 августа на своей странице в соцсети Truth Social.
Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил о том, что Индия стала объектом нападок со стороны Запада за импорт нефти из РФ.