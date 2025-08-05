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Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Довал прибыл в Москву

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву. Об этом сообщило издание Times of India.

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву. Об этом сообщило издание Times of India.

— Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности, — говорится в материале.

По словам индийских чиновников, заявления американского лидера Дональда Трампа не повлияют на взаимоотношения между Москвой и Дели.

Также известно, что у Довала запланирована значимая встреча, целью которой станет обсуждение развития сотрудничества между двумя странами. Times of India отмечает, что эта встреча уже была подготовлена заранее, однако недавние обращения Вашингтона к Индии привлекло к ней особый интерес.

Трамп ранее сообщил, что намерен в очередной раз повысить размер тарифов для Индии. Соответствующее заявление он сделал 4 августа на своей странице в соцсети Truth Social.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил о том, что Индия стала объектом нападок со стороны Запада за импорт нефти из РФ.

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