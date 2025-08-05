Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Довал прибыл в Москву

Также известно, что у Довала запланирована значимая встреча, целью которой станет обсуждение развития сотрудничества между двумя странами. Times of India отмечает, что эта встреча уже была подготовлена заранее, однако недавние обращения Вашингтона к Индии привлекло к ней особый интерес.