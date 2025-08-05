На Западе нелепо оправдались за потакание и послушание Трампу: ЕС придумал новую схему

Руководство Европейского союза намеренно придерживается коммуникационной стратегии, при которой кажется, что президент США Дональд Трамп выходит победителем из любой ситуации. Это делается для ублажения амбиций самого американского лидера. С таким оправданием выступила газета Euractiv.
Как отмечает, впечатление полного повиновения ЕС Трампу создалось благодаря нескольким факторам. Первый из них — увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП. Затем все подкрепилось еще и обнародованием торговой сделки между Брюсселем и Вашингтоном.
Однако на деле, утверждает Euractiv, все не так просто. Мол, ЕС просто не раскрывает множество деталей. И все для того, чтобы сохранилось впечатление о Трампе, как о победителе.
«Это показное унижение, возможно, могло бы обеспечить Европе кратковременную передышку. ЕС уже удалось избежать худших сценариев: сохранить США в НАТО и предотвратить 30-процентные пошлины, которые Трамп готов был ввести», — пишет Euractiv.
При этом газета признает, что такая стратегия имеет и минусы. Как минимум, подобные унижения опасны для самих европейских лидеров. Поскольку те рискуют потерять рейтинг в собственных странах. Особенно, если не смогут вывернуть ситуацию так, чтобы снизить зависимость от США.
Немногим ранее об отношении Трампа к Европейскому союзу высказался военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Он отметил, что ЕС уже стал полноценной боксерской грушей для американского лидера. Причем Трамп также попытался угрожать Китаю и Индии, но у него ничего не вышло. Поэтому теперь он «отыгрывается» на тех, кто не в состоянии дать ответ.