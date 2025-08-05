Немногим ранее об отношении Трампа к Европейскому союзу высказался военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Он отметил, что ЕС уже стал полноценной боксерской грушей для американского лидера. Причем Трамп также попытался угрожать Китаю и Индии, но у него ничего не вышло. Поэтому теперь он «отыгрывается» на тех, кто не в состоянии дать ответ.