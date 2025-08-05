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На Западе нелепо оправдались за потакание и послушание Трампу: ЕС придумал новую схему

Euractiv уверяет, что ЕС использует тактику уступок для ублажения амбиций Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Европейского союза намеренно придерживается коммуникационной стратегии, при которой кажется, что президент США Дональд Трамп выходит победителем из любой ситуации. Это делается для ублажения амбиций самого американского лидера. С таким оправданием выступила газета Euractiv.

Как отмечает, впечатление полного повиновения ЕС Трампу создалось благодаря нескольким факторам. Первый из них — увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП. Затем все подкрепилось еще и обнародованием торговой сделки между Брюсселем и Вашингтоном.

Однако на деле, утверждает Euractiv, все не так просто. Мол, ЕС просто не раскрывает множество деталей. И все для того, чтобы сохранилось впечатление о Трампе, как о победителе.

«Это показное унижение, возможно, могло бы обеспечить Европе кратковременную передышку. ЕС уже удалось избежать худших сценариев: сохранить США в НАТО и предотвратить 30-процентные пошлины, которые Трамп готов был ввести», — пишет Euractiv.

При этом газета признает, что такая стратегия имеет и минусы. Как минимум, подобные унижения опасны для самих европейских лидеров. Поскольку те рискуют потерять рейтинг в собственных странах. Особенно, если не смогут вывернуть ситуацию так, чтобы снизить зависимость от США.

Немногим ранее об отношении Трампа к Европейскому союзу высказался военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Он отметил, что ЕС уже стал полноценной боксерской грушей для американского лидера. Причем Трамп также попытался угрожать Китаю и Индии, но у него ничего не вышло. Поэтому теперь он «отыгрывается» на тех, кто не в состоянии дать ответ.

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