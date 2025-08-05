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Трамп на крыше Белого дома пошутил, что ищет место для ядерных ракет

Американский лидер осматривал с крыши место планируемого строительства бального зала.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, осматривая крышу зала для брифингов Белого дома, пошутил, что ищет место для размещения на территории комплекса ракет или ядерных ракет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава США ознакомился с ходом проводимых на территории своей вашингтонской резиденции строительных работ. Трамп провел на крыше в сопровождении охраны и помощников примерно 20 минут. При этом политик ответил на пару вопросов журналистов.

По данным пресс-службы главы администрации США, американский лидер осматривал с крыши место возможного строительства банкетного зала Белого дома.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении пожаров в Сибири.

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