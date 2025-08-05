Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН прокомментировали приговор Гуцул

Офис генерального секретаря ООН считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии.

Офис генерального секретаря ООН считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии. Об этом заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

«Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы», — сказал Хак на брифинге для журналистов.

Напомним, 5 августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюремного заключения с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Гуцул назвала приговор политической расправой, осуществленной по указанию «сверху», и заявила о намерении бороться за свое имя и правду.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше