В ООН прокомментировали приговор Гуцул

Офис генерального секретаря ООН считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии. Об этом заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.
«Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы», — сказал Хак на брифинге для журналистов.
Напомним, 5 августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюремного заключения с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».
Гуцул назвала приговор политической расправой, осуществленной по указанию «сверху», и заявила о намерении бороться за свое имя и правду.
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