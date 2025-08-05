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США изучают возможность введения новых санкций против России, пишет FT

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы», — говорится в материале.

Отмечается, что глава Белого дома примет решение после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы в зависимости от итогов будущих переговоров.

«Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», — заявил источник издания.

По мнению экспертов, варианты антироссийских мер со стороны Вашингтона включают в себя более строгое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть, который должен вступить в силу в начале сентября.

Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.

В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

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