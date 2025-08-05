Раскрыто, какой санкционный удар готовит Трамп против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если до пятницы не удастся решить с Москвой вопрос по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Если Белый дом объявит о таких санкциях, это станет первым случаем введения новых рестрикций против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом.