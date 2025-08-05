Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, какой санкционный удар готовит Трамп против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если до пятницы не удастся решить с Москвой вопрос по Украине.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если до пятницы не удастся решить с Москвой вопрос по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Если Белый дом объявит о таких санкциях, это станет первым случаем введения новых рестрикций против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом.

Под «теневым флотом» подразумеваются танкеры, которые перевозят российскую нефть в основном в Китай и Индию. Евросоюз уже накладывал санкции на танкеры, но западные СМИ сообщали, что они не оказались особо эффективными.

Но по словам источников издания, в Белом доме считают, что введение таких санкций будет простым и эффективным первым шагом для оказания давления на Россию.

Ключевым моментом станет визит на этой неделе в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По словам одного из собеседников газеты, от того, с чем он вернется, и будет зависеть решение президента США. «Если Уиткофф вернется с пустыми руками, с абсолютным нулем, Трамп придет в ярость», — цитирует издание свой источник.

При этом агентство Bloomberg ранее со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль якобы взвешивает варианты уступок президенту США Дональду Трампу накануне визита его посланника Стивена Уиткоффа и рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной, но не полного прекращения огня.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше