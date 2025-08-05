Невзоров* назвал рыцарским поступком выдачу ему паспорта Украины

В июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию Невзорову*** экстремистским объединением, запретив им любую деятельность на территории России. Суд также постановил изъять имущество супругов в пользу государства. Кроме того, против них возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. При этом ранее Невзорова* уже заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о фейках об армии.