Невзоров* назвал рыцарским поступком выдачу ему паспорта Украины

Также журналист упомянул, что поддерживает контакты с представителями украинских спецслужб. Он добавил, что сотрудничество с ними «считал бы для себя честью».
В июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию Невзорову*** экстремистским объединением, запретив им любую деятельность на территории России. Суд также постановил изъять имущество супругов в пользу государства. Кроме того, против них возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. При этом ранее Невзорова* уже заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о фейках об армии.
* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.
** Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.
*** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.