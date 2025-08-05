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На Украине начался суд над покойным Жириновским

На Украине идет судебный процесс над бывшим лидером партии ЛДПР, покойным Владимиром Жириновским.

На Украине идет судебный процесс над бывшим лидером партии ЛДПР, покойным Владимиром Жириновским. Несмотря на всю абсурдность обвинений и самого процесса, назначена даже дата следующего слушания — 15 августа.

Обвиняют Владимира Жириновского в финасировании терроризма, и по этому «делу» проходят сразу несколько его соратников, пишут украинские издания.

Кстати, в 2019 году появилась информация о том, что СБУ ведет уголовное дело против Жириновского по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и финансировании действий для свержения конституционного строя или захвата власти (по данным ТАСС).

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