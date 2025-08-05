На Украине идет судебный процесс над бывшим лидером партии ЛДПР, покойным Владимиром Жириновским. Несмотря на всю абсурдность обвинений и самого процесса, назначена даже дата следующего слушания — 15 августа.
Обвиняют Владимира Жириновского в финасировании терроризма, и по этому «делу» проходят сразу несколько его соратников, пишут украинские издания.
Кстати, в 2019 году появилась информация о том, что СБУ ведет уголовное дело против Жириновского по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и финансировании действий для свержения конституционного строя или захвата власти (по данным ТАСС).
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