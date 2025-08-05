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В ЮАР назвали введение тарифов США отчаянным шагом слабеющей державы

«Пошлины, налагаемые США, представляют собой взмах кулаком рушащейся империи. Находящиеся в фазе упадка США способны нанести вред многим. Вашингтон обеспокоен тем, что его влияние в мире падает», — приводит слова министра радиостанция SABC.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение США пошлин в размере 30% на импорт из ЮАР представляет собой агрессивный шаг отчаяния слабеющей державы. Об этом заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе на встрече с бизнесменами в пригороде Йоханнесбурга, сообщает ТАСС.

«Пошлины, налагаемые США, представляют собой взмах кулаком рушащейся империи. Находящиеся в фазе упадка США способны нанести вред многим. Вашингтон обеспокоен тем, что его влияние в мире падает», — приводит слова министра радиостанция SABC.

Манташе считает, что высокие тарифы в отношении ЮАР связаны с членством страны в БРИКС. «Они взимают с нас 30%, потому что мы являемся членами БРИКС», — отметил он.

Чиновник указал на то, что упадок США совпадает с возрастанием мощи стран БРИКС. «Сейчас происходит смена центров власти. Восточный блок становится сильнее», — заявил он, добавив, что это обусловлено экономическими причинами.

Новые тарифы на товары из ЮАР вступят в силу 8 августа и затронут 65% экспорта страны в США. Наиболее сильно пострадают сельское хозяйство, автомобилестроение и текстильная отрасль ЮАР. -0-