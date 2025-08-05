В ЮАР назвали введение тарифов США отчаянным шагом слабеющей державы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение США пошлин в размере 30% на импорт из ЮАР представляет собой агрессивный шаг отчаяния слабеющей державы. Об этом заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе на встрече с бизнесменами в пригороде Йоханнесбурга, сообщает ТАСС.