Путин распространил поддержку волонтеров в Донбассе и Новороссии на всё приграничье

Уточняется, что меры поддержки теперь действуют на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Крыма, Луганской Народной Республики (ЛНР), Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областей и города Севастополя.
К тому же президент поручил правительству России, Федеральному агентству по делам молодежи совместно с ассоциацией волонтерских центров и институту общественного развития «Добро.рф» в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.
28 июня Путин отметил важность развития волонтерства на территории России. Он также подчеркнул, что власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, ведь от этого, по его словам, зависит, какой будет Россия во второй половине XXI века. К тому же президент заявил, что Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению.