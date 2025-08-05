Путин распространил поддержку волонтеров в Донбассе и Новороссии на всё приграничье

28 июня Путин отметил важность развития волонтерства на территории России. Он также подчеркнул, что власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, ведь от этого, по его словам, зависит, какой будет Россия во второй половине XXI века. К тому же президент заявил, что Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению.