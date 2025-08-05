На Украине продолжают судить Жириновского

Дело против Жириновского на Украине было возбуждено ещё при его жизни. По версии украинского следствия, политик в марте-апреле 2014 года создал группу, занимавшуюся материальным обеспечением ЛНР и ДНР, куда также входили депутаты ГД и другие члены ЛДПР. В украинской прокуратуре заявлялил, что данная группа публично призывала россиян к сбору средств для республик.