Нарушения в 88% торговых объектов. МАРТ проверил популярную сеть магазинов

С учетом обращений граждан был проведен мониторинг в нескольких городах: Могилеве, Витебске, Минске, Гродно и др. В ходе проверки установлено, что в 88% торговых объектов «Маяк» (ЗАО «Доброном») допущены нарушения законодательства. Отмечается, что в 47% проверенных объектов продавались товары с истекшим сроком годности, в том числе мясная продукция, сыр, печенье, овощи.