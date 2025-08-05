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Путин распространил режим поддержки волонтеров Донбасса на все приграничье

Российский лидер подписал соответствующий указ.

Источник: Аргументы и факты

Федеральному агентству по делам молодежи нужно заняться поддержкой волонтерства не только в Донбассе и Новороссии, но и во всех приграничных регионах. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер скорректировал документ о поддержке волонтерского движения в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Теперь федеральным властям предстоит особо поддерживать волонтеров также на территориях «Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя».