Политолог Владимир Скачко заявил, что Владимир Зеленский оставил «черную метку» Харькову, посетив город. Об этом пишет aif.ru.
По мнению аналитика, визит главы киевского режима в Харьков, где он записал свое очередное видеообращение, может стать дурным предзнаменованием для города.
Эксперт напомнил о существующей примете: города и села Украины, где побывал Зеленский, переходят России.
Любителями конспирологии уже два года активно прорабатывается такая черная метка Зеленского, пояснил политолог.
Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что Зеленский готовится сдать Харьков России. Журналист опубликовал в своем телеграм-канале репост фото главы киевского режима на фоне стеллы с названием этого города.
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