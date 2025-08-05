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Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня украинские военные атаковали при помощи БПЛА памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня украинские военные атаковали при помощи БПЛА памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа.

Гладков при этом обратил внимание, что это произошло в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Глава Белгородской области напомнил, что летчик Иван Кожедуб совершил свой первый боевой вылет в марте 1943 года с Уразовского аэродрома.

Гладков пообещал принять все необходимые меры, чтобы максимально быстро привести памятник в порядок.

Помимо этого в поселке в результате атаки украинских дронов получили повреждения машины, коммерческий объект и домовладение.

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