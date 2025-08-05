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ТАСС: самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из США

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

Источник: Reuters

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», — сказал собеседник агентства.

Ранее несколько источников ТАСС, в том числе с американской стороны, сообщали, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать в среду, 6 августа. Трамп ранее также заявил, что Уиткофф может поехать в РФ на этой неделе, в среду или четверг.

Позднее глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что спецпосланник Трампа посетит Россию на этой неделе, но отказалась раскрывать детали.

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