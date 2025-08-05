ТАСС: самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из США

Ранее несколько источников ТАСС, в том числе с американской стороны, сообщали, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать в среду, 6 августа. Трамп ранее также заявил, что Уиткофф может поехать в РФ на этой неделе, в среду или четверг.