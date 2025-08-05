Стала известна причина смерти Оззи Осборна

Оззи Осборн скончался 22 июля, ему было 76 лет. 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос музыкант, начинавший свою карьеру в рок-группе Black Sabbath, состоялась публичная церемония прощания с ним. Осборн был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир в Англии. -0-