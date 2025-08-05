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Стала известна причина смерти Оззи Осборна

Сообщается, что музыкант умер от острого инфаркта миокарда и внебольничной остановки сердца. Кроме того, в качестве причины смерти в документе значатся ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Стало известно, по какой причине скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, сообщает издание The Sun, ссылаясь на свидетельство о смерти вокалиста. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что музыкант умер от острого инфаркта миокарда и внебольничной остановки сердца. Кроме того, в качестве причины смерти в документе значатся ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Оззи Осборн скончался 22 июля, ему было 76 лет. 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос музыкант, начинавший свою карьеру в рок-группе Black Sabbath, состоялась публичная церемония прощания с ним. Осборн был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир в Англии. -0-