Стала известна причина смерти Оззи Осборна

Стало известно, по какой причине скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, сообщает издание The Sun, ссылаясь на свидетельство о смерти вокалиста. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что музыкант умер от острого инфаркта миокарда и внебольничной остановки сердца. Кроме того, в качестве причины смерти в документе значатся ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.
Оззи Осборн скончался 22 июля, ему было 76 лет. 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос музыкант, начинавший свою карьеру в рок-группе Black Sabbath, состоялась публичная церемония прощания с ним. Осборн был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир в Англии. -0-