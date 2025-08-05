Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину

Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Захарова напомнила, что принимающая сторона также должна относиться к аккредитованным иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство.