Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину

«Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — отметила она.
Захарова указала, что автомобилю нанесли механические повреждения. Российским дипломатам также выкрикивали угрозы во время нападения.
«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — подчеркнула она.
Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Захарова напомнила, что принимающая сторона также должна относиться к аккредитованным иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство.