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Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину представительства близ Иерусалима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — отметила она.

Захарова указала, что автомобилю нанесли механические повреждения. Российским дипломатам также выкрикивали угрозы во время нападения.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — подчеркнула она.

Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Захарова напомнила, что принимающая сторона также должна относиться к аккредитованным иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство.

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