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Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США

Самолёт, на борту которого может находиться спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Источник: Life.ru

Напомним, президент США объявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф посетит Россию 6 или 7 августа — за один или два дня до истечения дедлайна Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин встретится с эмиссаром главы США на этой неделе.

По мнению политолога, визит Уиткоффа может быть последней попыткой оговориться до истечения ультиматума американского президента Дональда Трампа. Эксперт считает, что переговоры могут затронуть идею «воздушного перемирия» между Россией и Украиной, о котором ранее упоминал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кстати, в те, когда Уиткофф будет находиться в РФ, в Киев должен прибыть другой спецпредставитель Трампа — Кит Келлог.

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