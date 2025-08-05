Из США вылетел самолет, на борту которого может находиться Уиткофф

Из Соединенных Штатов вылетел самолет, на борту которого, предположительно, находится специальный представитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение из авиадиспетчерских служб.
Известно, что воздушное судно с Уиткоффом направляется в Москву.
Ранее в Кремле подтвердили предстоящий визит Стива Уиткоффа в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что приезд американского представителя имеет большое значение для страны, однако подробности цели приезда раскрывать пока не планируется.
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