Премьер Франции заявил, что госдолг страны каждую секунду увеличивается на 5 тыс. евро

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция сталкивается с серьезными экономическими трудностями, государственный долг страны увеличивается на 5 тыс. евро каждую секунду. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру в видеообращении к гражданам, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает ТАСС.
«Каждую секунду, днем и ночью, долг Франции увеличивается на 5 тыс. евро», — сказал Байру.
Он отметил, что госдолг уже достиг колоссальной суммы в 3,4 трлн евро. «Это сумма, которую даже трудно себе представить», — отметил политик.
Премьер-министр заявил, что чрезмерная задолженность является основной угрозой для экономики Франции и указал на необходимость срочных мер по сокращению государственных расходов. Он также обратил внимание на стремительный рост затрат на обслуживание госдолга. Так, по его словам, в 2026 году расходы на выплату процентов по долгу вырастут на 8 млрд евро, а в 2027 году эта сумма увеличится на 10 млрд евро если ничего не будет сделано. «Если мы продолжим ничего не предпринимать, то к 2029 году сумма этих расходов достигнет 100 млрд евро в год», — заключил политик.
Байру также заметил, что бюджетный дисбаланс во Франции продолжается более 50 лет, что является недопустимым. «Последний сбалансированный бюджет Франции был представлен, в это даже сложно вдуматься, в 1974 году», — сказал он.
Ранее Байру заявлял, что гражданам необходимо участвовать в стабилизации национального бюджета, задолженность по которому достигла неприемлемого уровня. В соответствии с представленным планом, правительство намерено сэкономить 43,8 млрд евро в 2026 году, чтобы сократить дефицит бюджета до уровня 4,6% от ВВП — в 2024 году этот показатель составил 5,8%. Байру добавил, что изначально планировалось сократить расходы на 40 млрд евро, однако эта сумма была увеличена из-за необходимости повысить финансирование обороны. Кроме того, он сообщил о намерении властей отказаться от повышения пенсий и других социальных выплат в 2026 году, что позволит сэкономить 7,1 млрд евро.
По информации газеты Le Figaro, чтобы сократить растущий госдолг, французы делают пожертвования государству. -0-