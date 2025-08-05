Премьер Франции заявил, что госдолг страны каждую секунду увеличивается на 5 тыс. евро

Премьер-министр заявил, что чрезмерная задолженность является основной угрозой для экономики Франции и указал на необходимость срочных мер по сокращению государственных расходов. Он также обратил внимание на стремительный рост затрат на обслуживание госдолга. Так, по его словам, в 2026 году расходы на выплату процентов по долгу вырастут на 8 млрд евро, а в 2027 году эта сумма увеличится на 10 млрд евро если ничего не будет сделано. «Если мы продолжим ничего не предпринимать, то к 2029 году сумма этих расходов достигнет 100 млрд евро в год», — заключил политик.