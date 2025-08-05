Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет со Стивеном Уиткоффом направляется в Россию

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Соединенных Штатов.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские круги. Ожидается, что Уиткофф прибудет в Москву 6 августа для проведения критически важных переговоров на фоне приближающегося дедлайна ультиматума Дональда Трампа.

Накануне источники, в том числе с американской стороны, подтвердили агентству, что визит может состояться в среду. «Ориентируемся на среду», — сообщил один из собеседников. Сам президент США Дональд Трамп ранее также заявлял, что его посланник может отправиться в РФ на этой неделе.

В Кремле позитивно оценили предстоящий визит. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными», — заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше