Самолет со Стивеном Уиткоффом направляется в Россию

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские круги. Ожидается, что Уиткофф прибудет в Москву 6 августа для проведения критически важных переговоров на фоне приближающегося дедлайна ультиматума Дональда Трампа.
Накануне источники, в том числе с американской стороны, подтвердили агентству, что визит может состояться в среду. «Ориентируемся на среду», — сообщил один из собеседников. Сам президент США Дональд Трамп ранее также заявлял, что его посланник может отправиться в РФ на этой неделе.
В Кремле позитивно оценили предстоящий визит. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными», — заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.