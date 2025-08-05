Задолженность домохозяйств США выросла на 185 млрд долларов

Задолженность домохозяйств США выросла во втором квартале 2025 года на 185 млрд долларов — до 18, 388 триллиона долларов. Об этом говорится в отчете Центра микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка, пишет Bloomberg.
При этом доля просроченных платежей по потребкредитам достигла высочайшего уровня с начала 2020 года.
«Во втором квартале доля потребительского долга Соединенных Штатов с серьезной просрочкой увеличилась до самого высокого уровня с начала 2020 года, что говорит о рекордном росте просроченных студенческих кредитов», — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что японские пожилые люди добровольно идут в тюрьму ради выживания. В Японии 20% людей старше 65 лет живут в бедности.