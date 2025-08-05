На Солнце произошла еще одна сильная вспышка класса М

Еще одна сильная вспышка класса М зафиксирована на Солнце, следует из данных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что она стала самой сильной в серии из пяти вспышек класса М, произошедших в августе. Из опубликованного на сайте графика можно сделать вывод, что вспышка началась в 18.46 и закончилась в 18.58. Она получила индекс М4.4.
Уточняется, что это уже пятая вспышка класса М на Солнце с 3 августа. Первая из них, которая достигла балла М2.9, стала сильнейшей за полтора месяца. -0-