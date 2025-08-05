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Путин расширил действие указа о поддержке волонтеров в новых регионах России

Президент РФ расширил действие указа о поддержке деятельности волонтеров в Республике Крым, Курской области и других регионах.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах РФ. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на сайте опубликования правовых актов во вторник, 5 августа.

Инициатива распространяет действие указа о поддержке деятельности волонтеров не только на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также на другие регионы России. Среди них — Республика Крым, Краснодарский Край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Ростовская и Херсонская области.

В рамках указа, агентство Росмолодежь совместно с другими организациями должно будет определить порядок отбора и подготовки среди волонтеров, которые будут осуществлять деятельность в данных регионах.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подписал указ о выплатах для волонтеров, получивших инвалидность в зоне спецоперации.