Путин расширил действие указа о поддержке волонтеров в новых регионах России

Инициатива распространяет действие указа о поддержке деятельности волонтеров не только на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также на другие регионы России. Среди них — Республика Крым, Краснодарский Край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Ростовская и Херсонская области.