Россия потребовала от Израиля ответа за нападение на автомобиль в Палестине

Министерство иностранных дел России сделало представление властям Израиля из-за нападения израильских поселенцев на автомобиль российского представительства, которое произошло при попустительстве военных. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Инцидент произошел 30 июля в районе израильского поселения Гиват-Асаф. Группа поселенцев атаковала служебную машину с дипломатическими номерами, в которой находились российские дипломаты. Автомобилю нанесли повреждения, а в адрес сотрудников дипмиссии звучали устные угрозы.
«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия», — подчеркнула Захарова в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.
Москва рассматривает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство России в Тель-Авиве уже направило официальный протест. «Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — заключила представитель МИД.