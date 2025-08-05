Госдеп США подтвердил, что Уиткофф посетит РФ на этой неделе

В Вашингтоне сообщили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе, однако не стали раскрывать подробности его миссии. Об этом рассказали представители Госдепартамента Америки.
По имеющейся информации, Уиткофф действительно направится в Москву уже в ближайшие дни.
Ранее в Кремле прокомментировали предстоящий визит Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прибытие американского представителя очень важно для государства, но заранее раскрывать какие-то подробности события никто не планируется.
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