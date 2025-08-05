Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США подтвердил, что Уиткофф посетит РФ на этой неделе

В Вашингтоне воздержались о целях визита Уиткоффа в Россию.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне сообщили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе, однако не стали раскрывать подробности его миссии. Об этом рассказали представители Госдепартамента Америки.

По имеющейся информации, Уиткофф действительно направится в Москву уже в ближайшие дни.

Ранее в Кремле прокомментировали предстоящий визит Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прибытие американского представителя очень важно для государства, но заранее раскрывать какие-то подробности события никто не планируется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше