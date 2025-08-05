Двое граждан Китая незаконно вывезли из США чипы на десятки миллионов долларов

Поставки в Китай проходили через транспортные и экспедиторские компании Сингапура и Малайзии. При этом ALX Solutions не получила ни одного платежа от организаций, которым она якобы экспортировала товары. Вместо этого деньги ей каждый раз приходили от юрлиц, базирующихся в Гонконге и Китае.