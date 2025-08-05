FT: США могут ввести новые санкции против якобы связываемых с РФ танкеров

Сообщается, что решение по дальнейшим действиям Белого дома будет принято после возвращения спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы, куда он вскоре должен отправиться для проведения переговоров. По словам источника издания, если Уиткофф вернется без каких-либо результатов, Трамп может серьезно рассердиться.