FT: США могут ввести новые санкции против якобы связываемых с РФ танкеров

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вопрос введения новых санкций против России, которые якобы связаны с российскими танкерами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
«Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если президент (России — прим. ред.) Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы (до 8 августа — прим. ред.)», — следует из статьи издания.
Сообщается, что решение по дальнейшим действиям Белого дома будет принято после возвращения спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы, куда он вскоре должен отправиться для проведения переговоров. По словам источника издания, если Уиткофф вернется без каких-либо результатов, Трамп может серьезно рассердиться.
Источники считают, что в числе возможных антироссийских шагов Вашингтона — ужесточение контроля за действующими санкциями, а также присоединение США к новому ценовому потолку на российскую нефть. Меру по российским ресурсам Евросоюз планирует ввести в начале сентября.
Ранее в Германии рассказали, что произойдет в случае игнорирования Кремлем угроз Дональда Трампа насчет перемирия на Украине. По словам немецкого военного аналитика Томаса Тайнера, Москва абсолютно ничего не ощутит.